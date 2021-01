Koeman responde burlón al PSG por su interés en Messi: “A mí también me interesan Neymar y Mbappé”

En su conferencia de prensa de este miércoles, el director técnico del Barcelona, Ronald Koeman, le restó importancia a las declaraciones del director deportivo del París Saint-Germain, quien dijo que están listos para negociar por Messi cuando llegue el momento.

De tal forma que el estratega holandés fue cuestionado sobre lo que opinó Leonardo de Aráujo, el directivo del PSG, sobre la estrella de su equipo, a lo que respondió de forma irónica.

“Si a mí me preguntan su tengo interés por Neymar o Mbappé yo también digo que sí… No puedo opinar de lo que dicen en el PSG sino trabajar por tener la mejor plantilla posible”, dijo de forma un poco burlona.

Y justo sobre los fichajes para el club culé, sabiendo que el Barcelona no podría fichar ni a Neymar ni a Mbappé esta temporada, Ronald Koeman mantiene la esperanza de tener jugadores de calidad que se sumen a la plantilla en el verano próximo, aunque no es algo que pueda decidir él.

“Yo no soy quien manda en las decisiones económicas de un fichaje. Si al final el club piensa que no es posible, pues seguiremos adelante con lo que tenemos”, agregó.

Finalmente, sobre la sanción de dos partidos a Messi, luego de su expulsión en la final de la Supercopa de España, reveló que el club apelará para reducir el castigo: “El club me dijo que son dos partidos, que no está de acuerdo y ya se verá. Hay cosas que se pueden defender y ojalá que se reduzca la sanción. Sino, pues jugaremos dos partidos sin Leo“, concluyó.

🔊 @RonaldKoeman on #Messi's two-match suspension: "There are things that can be defended. I hope the suspension is reduced" pic.twitter.com/cH4QCs6bkb

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2021