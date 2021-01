Alerta por nevadas y frío extremo en Nueva York todo el resto del mes

Después de una semana fría en NYC, la temperatura caerá aún más a partir del sábado y la situación podría extenderse varios días, por lo menos hasta el lunes 1 de febrero.

Se espera (65%) una nevada la tarde del venidero lunes que podría prolongarse hasta el martes, acumulando entre 2 y 4 pulgadas, según Accuweather. También anuncian 30% chance de nieve el jueves 28 y el sábado 30, pero aún es muy temprano para confirmarlo. De resto serán mayormente días soleados y noches despejadas hasta fin de mes.

Para mañana viernes pronostican 45F (6C) en el día con sensación térmica inferior. A partir de este sábado se perfila una mínima de 32F (OC), con sensación térmica mucho menor hacia la noche, alrededor de 15/11F (-10C).

Se recomienda evitar la exposición prolongada al aire libre, pues los meteorólogos advierten que estas temperaturas extremas pueden congelar a una persona en diez minutos.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service NY.

Enjoy the relatively mild January day as change is on the way. Absent a scattered flurry or sprinkle across the interior, most remain dry today with a bit more clouds than sun.

A more winter-like air mass arrives this weekend, sending our temperatures tumbling. #nywx #ctwx #njwx pic.twitter.com/NQtBb75f3Q

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) January 21, 2021