Biden hereda un mercado laboral roto por la COVID

En la semana que acabó el 16 de enero unas 900,000 personas solicitaron por primera vez el seguro de desempleo, UI en sus siglas en inglés.

Son 26,000 menos que la semana anterior, según cifras del departamento de Trabajo revisadas a la baja, pero al sumar los 424,000 trabajadores que han solicitado el llamado PUA ( para trabajadores independientes normalmente no cubiertos por el UI) en este mismo periodo de tiempo, el saldo de quien en apenas siete días piden protección a la red social por falta de trabajo se eleva a 1.3 millones de personas.

Tras meses de pandemia y el mercado laboral sigue ofreciendo la foto de una situación devastada por la COVID-19. La enfermedad no parece que haya llegado a su pico aún y la situación de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos sigue siendo la más elevada de la pandemia.

El virus marca el ritmo de una economía basada en interacciones sociales que ahora están restringidas y con ello el desempleo se resiente. En diciembre se destruyó empleo y es la situación que hereda el nuevo presidente, Joe Biden.

Se esperaba que las solicitudes PUA subieran después de que se tuvieran que extender con el nueve paquete de ayudas pero estas van a cubrir apenas 11 semanas cuando la pandemia sigue estando en un momento muy complicado que impide la reactivación económica.

Las cifras del departamento de Trabajo apuntan a que hay unos 15 millones de personas que de una manera u otras están cobrando ayudas de desempleo. Días antes, el Censo reportaba que muchas personas que han solicitado el seguro de desempleo no lo han conseguido algo que muestra cómo el sistema de UI no solo está completamente vencido por el peso de la COVID sino que además no responde como red a las necesidades que se plantean en una crisis como la reducción de los ingresos.

En este sentido la crisis en el mercado laboral tiene muchas aristas porque no solo se trata de perder un empleo sino que este sea insuficiente porque los ingresos por la labor se vengan abajo.

La economista Claudia Sahm, que ha trabajado para la Fed, mostraba en su cuenta de Twitter que de acuerdo a estas cifras del Censo el 32% de los hogares que han perdido ingresos debido a la COVID no han recibido UI. En algunos casos es porque han mantenido el empleo pero con salario recortado o menos horas de trabajo, han dejado de trabajar por motivos de seguridad, salud o cuidado de hijos, o no tienen empleo pero están aún esperando el UI o no cualifican para ello.