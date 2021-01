Tres soldados murieron al estrellarse helicóptero en Nueva York

Tres miembros de la Guardia Nacional murieron cuando un helicóptero militar se estrelló anoche cerca de Rochester (NY).

El avión, un helicóptero de evacuación médica UH-60, estaba en una misión de rutina cuando se estrelló en Mendon, un pueblo rural, alrededor de las 6:30 p.m., según la Guardia Nacional de Nueva York.

No se supo de inmediato qué causó el accidente ni las identidades de las víctimas. El helicóptero salió volando de la Instalación de Apoyo a la Aviación del Ejército en el Aeropuerto Internacional de Rochester, acotó New York Post.

El gobernador Andrew Cuomo dijo que estaba “devastado” por la noticia del accidente y ordenó que las banderas de todos los edificios estatales se bajen a media asta mañana para honrar a los soldados caídos.

“Los miembros de la Guardia Nacional son nuestros ciudadanos soldados que voluntariamente sirven y protegen tanto aquí como en el extranjero, y extiendo oraciones y condolencias de todos los neoyorquinos a la familia, seres queridos y compañeros soldados de estos honorables héroes que nunca olvidaremos”, dijo Cuomo en un comunicado el miércoles por la noche.

Large first responder scene at W Bloomfield and Cheese Factory Rd. Road totally blocked off. Working to find out specifics right now. @News_8 pic.twitter.com/7nO2yy9kBw

— Jack Watson (@JackWatsonTV) January 21, 2021