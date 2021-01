Biden: “las cosas seguirán empeorando antes de mejorar”; enfureció con reportero que cuestionó su meta de vacunación

“¡Vamos, dame un respiro, hombre! Es un buen comienzo”, respondió Joe Biden con ironía a un reportero ayer y seguidamente se retiró, en lo que quizá fue su primer desencuentro con la prensa, un día después de asumir la presidencia de EE.UU.

Biden explicaba su plan COVID-19 “y se quedó sin palabras cuando un periodista cuestionó si su objetivo de inocular a 100 millones de personas en 100 días era demasiado bajo”, describió New York Post.

“Cuando lo anuncié, ustedes todos dijeron que no era posible”, espetó Biden, defendiendo por el contrario la ambición de su plan.

“La verdad brutal es que pasarán meses antes de que podamos vacunar a la mayoría de los estadounidenses”, había admitido Biden previamente. Dijo que el número nacional de decesos por COVID-19, que ahora supera los 400 mil, probablemente llegará a medio millón el próximo mes y “seguirá aumentando”. “Permítanme ser claro: las cosas seguirán empeorando antes de mejorar”, sentenció.

En promedio, la semana pasada se administraron 912,497 dosis diarias bajo el mandatario saliente Donald Trump, según datos de Bloomberg News.

“¿No debería establecer un objetivo más alto? Eso es básicamente donde está Estados Unidos en este momento”, se le preguntó a Biden mientras concluía su sesión informativa.

Durante una conferencia de prensa posterior, la secretaria de prensa del nuevo gobierno, Jen Psaki, se duplicó en defensa de su jefe, diciendo que bajo el gobierno de Trump se administraron alrededor de 500 mil vacunas por día.

“Lo que estamos proponiendo es duplicar eso a aproximadamente 1 millón de inyecciones por día”, afirmó. “Hemos delineado esta meta y objetivo en coordinación y consulta con nuestros expertos médicos y de salud”.

En esa misma conferencia de prensa, el Dr. Anthony Fauci, el principal asesor médico del gobierno, dijo que la mutación del coronavirus de rápida propagación descubierta en Gran Bretaña se había encontrado hasta ahora en “unos 20 o más” estados de EE.UU.

