Ex Miss Puerto Rico entre las 5 mujeres que se integran a “The Bachelor”

A mitad de temporada, llegan a la popular competencia de citas “The Bachelor” cinco nuevas participantes, una de ellas es la ex Miss Puerto Rico, Catalina Morales.

El próximo lunes 25 de enero, Matt James tendrá la oportunidad de elegir nuevamente entre 22 participantes, y es que, aunque pensó que el grupo de competidoras se había reducido a 17 mujeres, se integran a la lista cinco más.

Tras la inesperada salida de Sarah, este nuevo grupo de chicas podría cambiar el rumbo de la competencia.

Brittany, tiene 23 años, es modelo y originaria de Chicago, Illinois, se considera sexy, atrevida y lista para adoptar un enfoque diferente en su vida amorosa.

Aunque regresó a la soltería después de mucho tiempo, está preparada para salir de su burbuja de Chicago y experimentar el amor con un nuevo tipo de hombre. Se describe a sí misma como una “mariposa social” que, en un mundo pre-COVID, prefería salir y pasar un buen rato. Sueña con mudarse a la ciudad de Nueva York, encontrar el amor que amplíe sus horizontes y viajar por el mundo con el hombre de sus sueños. Su hombre ideal será divertido, maduro y confiado. No puede estar con un hombre que no la deja vivir su vida y dice que no tiene tiempo para dramas innecesarios. Aunque solo tiene 23 años, si aparece el chico adecuado, dice que está lista para llegar al altar. ¿Será Matt quien muestre esta belleza por la que vale la pena establecerse en el amor verdadero? Sólo el tiempo dirá.

Una de las grandes sorpresas es Catalina Morales, ex Miss Puerto Rico 2015 y una mujer de mundo quien representará a las mujeres latinas.

Nació en América del Sur, se crio en una pequeña isla caribeña y ha vivido en la ciudad de Nueva York, por lo que cree que vivir en estos lugares le han dado un aprecio muy especial por la humanidad a nivel mundial. Admite que probablemente ha visto demasiadas comedias románticas en su vida y asegura que llegará a “The Bachelor” para encontrar al príncipe azul que la acompañará para siempre. Catalina quiere un hombre alto que nunca diga que no a la aventura del día. Ella es del tipo de persona que piensan que “solo se vive una vez” y vive para vivir experiencias nuevas y únicas cada día. Aunque Catalina no quiere tener hijos mañana, la familia es increíblemente importante para ella y dice que un hombre que no quiere tener hijos propios es un factor decisivo. Tiene grandes sueños y necesita a alguien que pueda seguirle el ritmo porque no tiene planes de reducir la velocidad en el corto plazo.

Con 28 años llega Kim, quien actualmente reside en Los Ángeles, California y trabaja como enfermera de UCI en el centro de cirugía cardíaca número uno; y después de pasar el último año luchando incansablemente en el frente de la pandemia de COVID-19, está aquí para cuidar de su propio corazón.

Kim está ansiosa por conocer a Matt y, con suerte, darse una oportunidad muy merecida de encontrar el amor verdadero. A primera vista, Kim puede parecer tímida, pero hay mucho más en esta mujer que se ve a simple vista: le encanta jugar al billar, bailar y dice que es una buscadora total de emociones a la que le encanta que la adrenalina suba. Ella tiende a usar los pantalones en las relaciones y necesita un hombre que tenga confianza y no se deje intimidar por su éxito profesional. Kim realmente está buscando a su contraparte igual para compartir su vida. Ella está aquí para concentrarse en sí misma y, con suerte, volver a casa con Matt James a su lado.

Michelle de 27 años es maestra de Edina, Minnesota; es una ex jugadora de baloncesto de la División I que ahora, en su trabajo de maestra de escuela primaria, se enfoca en preparar a sus estudiantes para que sean la próxima generación de líderes comunitarios. Es cierto que es una trabajadora excesiva y dice que está aquí porque está lista para encontrar el amor y un hombre con quien formar una familia. Como socia, se describe a sí misma como leal, compasiva y solidaria, y muestra amor a través de actos de servicio. El hombre de sus sueños es confiado pero no arrogante y la verá como su igual en todas las cosas. Cuando Michelle no está trabajando, le encanta pasar tiempo con amigos haciendo caminatas y degustando vinos. Es muy aventurera en la vida y en el apetito; ella dice que todos sus restaurantes favoritos son los camiones de comida locales. Tiene grandes sueños para el futuro y dice que quiere un hombre a su lado que la apoye y la impulse a hacer del mundo un lugar mejor, por lo que está buscando al superhombre para su supermujer y dice que, juntos, espera que ella y Matt puedan enamorarse y cambiar el mundo.

A la emisión también llega la bailarina y coreógrafa de Brooklyn, Nueva York, Ryan de 26 años. En su vida diaria se esfuerza por ser como “Wonder Woman”, quien representa un símbolo de empoderamiento para las mujeres, alguien que se esfuerza, tiene un buen corazón y se preocupa por el bienestar de todos. Ha trabajado increíblemente duro para lograr el éxito en el mundo de la danza y, como en cualquier buena rutina, espera encontrar una pareja en la vida con la que tenga una química innegable. Ryan busca un hombre de buen corazón que tenga más de qué hablar que solo trabajar. Le encanta cuando su hombre presta especial atención a las pequeñas cosas, y dice que un hombre que puede manejar los conflictos con aplomo y gracia es muy excitante. El servicio a los demás también es importante para Ryan, por lo que alguien que se enfoca en retribuir a la comunidad es una gran ventaja. Por encima de todo, quiere un hombre que exhiba buenas cualidades de esposo y alguien que comparta valores y creencias similares.

Si quieres saber quién conquistará el corazón del soltero Matt James, sigue el próximo episodio de “The Bachelor” el lunes 25 de enero a las 8 pm ET a través de la cadena ABC.