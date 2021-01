VIDEO: Baten Récord Guinness del gol más largo de la historia

Ya es oficial: Tom King, el guardameta del Newport County, rompió el Récord Guinness del gol más largo de la historia con su anotación del pasado 19 de enero.

Mediante un comunicado, el club de la Football League Two de Reino Unido confirmó la noticia. Ahora su portero es el poseedor de la marca, al anotar desde una distancia de 96.01 metros, es decir desde su área chica, con un despeje que picó en los linderos del área grande del equipo rival, botó por encima del guardameta que se encontraba del otro lado y terminó en el fondo de la red.

El tanto que Tom King le anotó a su colega Joshua Griffiths, del Cheltenham, significó el 0-1 a favor de su equipo, en el duelo que terminó empatado 1-1, pero que marcó la vida del cancerbero nacional de la Selección de Gales.

“Estoy absolutamente encantado, porque no es algo que hice intencionalmente. Estoy seguro de que se hablará de ello durante mucho tiempo, así que estoy orgulloso y estoy seguro de que mi familia también estará muy orgullosa”, explicó en un comunicado difundido por el equipo.

“Espero poder leerlo si consigo uno para Navidad este año (el libro de los Récords Guinness). Estoy encantado, y espero que nadie lo supere en mucho tiempo para poder mostrárselo a mis nietos”, agregó.

🗣️Tom King: "I never dreamt of being in the books that you get for Christmas every year. Hopefully I might actually read it if I get one for Christmas this year. I'm delighted and hopefully no one beats it for a long time now so I can show my grandkids!"#OneClubOneCounty https://t.co/ChwjUmFRJn

