A ver si ya le atinan a la meta: Ronald Koeman puso al Barcelona a entrenar penales

Para Ronald Koeman es alarmante la situación actual que vive el Barcelona en cuanto a los cobros de tiros penales, ya que el equipo ha fallado 7 de sus últimos 12 cobros, por lo que el DT puso manos a la obra y le dedicó gran parte de sus últimos entrenamientos a los disparos desde los once pasos.

“Se está analizando tema de los penaltis, hemos tirado 12 esta temporada y hemos fallado 7, contando la Supercopa. Es mucho, demasiado. Si no está Leo, que es el número uno, necesitamos otros jugadores que tengan calidad y que metan los penaltis. Lo hemos entrenado ayer y hoy. El público no está, no hay presión. No hay que dudar. No se puede aceptar, hay que hacer algo”, expresó el estratega en conferencia de prensa.

¡EL HÉROE DEL PARTIDO! Ramón Juan Ramírez, portero del Cornellá ha tenido una noche de ensueño contra el Barcelona: – Le atajó penalti a Pjanic

– Le atajó penalti a Dembelé Con esto, ha forzado los tiempos extras en Copa del Rey. pic.twitter.com/z5Q8Xu6Fs8 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 21, 2021

Sobre quiénes serán los tiradores en el partido de este domingo, en el que Messi, el cobrador oficial cumplirá su segundo encuentro sancionado, el DT dijo que aún no está decidido y que será hasta antes del encuentro contra el Elche cuando lo defina.

“Vamos a decidirlo mañana en la charla. Diremos dos jugadores, pero al final la decisión está en manos de nuestro capitán (Messi)”, agregó.

Finalmente, habló de forma positiva de su equipo, argumentando que en su duelo pasado, en el que enfrentaron al Cornellá en la Copa del Rey, lucieron bien

“Si digo cosas positivas, no lo ponéis. La actitud del equipo el otro día fue un 10. Ojalá que pongáis esto. Ser jugador del Barça hay que exigir. Hago crítica, pero siempre con respeto. No voy a romper a nadie, ayudo en todo a mis jugadores, pero si hay un partido, con respeto, contra el Cornellà, analizando todo si digo que el equipo estuvo muy bien… yo no. Si lo hacen otros entrenadores, yo no”, sentenció.