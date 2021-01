Las fotos de Jailyne Ojeda mostrando sus encantos con candentes bikinis

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jailyne Ojeda derrochó sensualidad al compartir unas fotografías que están causando una revolución en sus redes para informar a sus seguidores que su viaje por St Barths está a punto de terminar.

En esta oportunidad, la mexicana subió a su cuenta de Instagram una publicación donde se le puede ver mostrando sus prominentes encantos utilizando varios candentes bikinis mientras modela en hermosos escenarios.

“This pretty much wraps up my St Barths trip. I made new friends and new memories and ate great food. Where should I go next to continue my birthday celebration? 🎉”, tituló las postales que han alcanzado más de 562 mil likes y cuentan con casi cuatro mil comentarios de sus seguidores elogiando su cuerpo.

(Desliza para ver todas las fotos)

Hace unos días, Jailyne impresionó al exhibir su retaguardia en varias instantáneas y un video, con otro diminuto bañador color blanco.

