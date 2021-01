Marco Rubio y otros republicanos están entre la espada y la pared por ‘impeachment’ a Trump

El senador republicano Marco Rubio (Florida) reconoce que el expresidente Donald Trump “comparte alguna responsabilidad” por la toma violenta del Capitolio el 6 de enero, pero calificó de “estúpida” la idea del juicio político en su contra.

“Definitivamente creo que el (ex)presidente Trump comparte alguna responsabilidad por lo que pasó”, expresó en Fox News.

Sin embargo, consideró que el proceso en su contra aprobado en la Cámara de Representantes y que podría avanzar en el Senado la semana del 12 de febrero, solamente afectará más al país.

“Creo que el juicio es estúpido… Ya tenemos un incendio en este país”, dijo al tiempo que consideró que el proceso en el Senado solamente agregaría “un montón de gasolina” a la actual situación. “La primera oportunidad que tenga para votar para poner fin a este juicio, lo haré”.

La postura de Rubio surge tras reportes de The Washington Post de que la hija del presidente Trump prepara el terreno para desafiar con sus candidatos a senadores en 2022, aunado al plan del exmandatario de crear un nuevo partido para competir en las primarias del Partido Republicano y desafiar a aquellos en su contra en el Congreso.

Marco Rubio acknowledges Trump "bears responsibility" for the Capitol insurrection, but insists holding him accountable with an impeachment trial is the wrong move because it'll "stir up" the country again pic.twitter.com/egtvNAgrS8

— Aaron Rupar (@atrupar) January 24, 2021