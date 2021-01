Biden quiere a la abolicionista Harriet Tubman en el billete de $20 dólares pronto

El Gobierno del presidente, Joe Biden, quiere que la figura de la esclava y abolicionista afroamericana Harriet Tubman (1822-1913) aparezca en los billetes de $20 dólares, informó este lunes la Casa Blanca.

“El Departamento del Tesoro está adoptando los pasos para reanudar los esfuerzos para poner a Harriet Tubman en la cara de los nuevos billetes de $20 dólares”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa.

Obama: Harriet Tubman will go on the $20 bill

Trump: No, she won't

Biden today: Oh yes, she will pic.twitter.com/nbRmWqFRRR

— West Wing Reports (@WestWingReport) January 25, 2021