Grupos antifacistas generan caos en Tacoma

Más de 200 manifestantes de grupos antifacistas proestaron en forma violenta en Tacoma, Washington.

Desde hace varios días, los manifestantes han protestado en contra de la Policía y de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros grupos del orden.

Algunas de esas movilizaciones ocurrieron en Portland, pero en Tacoma los manifestantes rompieron las ventanas de los edificios y prendieron fuego en las calles el domingo.

Protesters marched through Tacoma, Washington on Sunday night, a day after a police car was seen plowing through a group of pedestrians https://t.co/YvRe8lzrfZ pic.twitter.com/mm9vR7ga96

— Reuters (@Reuters) January 25, 2021