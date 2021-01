5 alimentos que nunca debes de comer con el estómago vacío

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En los últimos meses mucho se ha hablado acerca de la importancia del desayuno, que para muchos especialistas es considerada la comida más importante del día y esto es por una buena razón. Como su nombre lo indica, el desayuno interrumpe el período de ayuno nocturno, de tal modo que es la comida responsable de reponer el suministro de glucosa para aumentar los niveles de energía y su estado de alerta, al tiempo que proporciona otros nutrientes esenciales necesarios para una buena salud.

A la vez el desayuno determina en gran parte la calidad nutricional del día, se ha comprobado que influye directamente en lo que comemos. También es un aspecto determinante en nuestros niveles de energía y es la comida responsable de restaurar los niveles de glucógeno que intervienen en mantener el metabolismo estable y acelerado durante el día. .

Muchos estudios han demostrado los beneficios para la salud de desayunar. Es un hábito que mejora los niveles de energía, el funcionamiento cerebral y la capacidad de concentración a corto plazo, es de gran ayuda para controlar mejor el peso, reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.

Para beneficiarnos de la larga lista de bondades que ofrece el desayuno, es importante saber que no podemos comer lo primero que se nos ocurra por las mañanas. Desafortunadamente, no siempre tenemos tan claro que existen algunos alimentos no es muy bueno consumir con el estómago vacío. Lo cierto es que la calidad de estos alimentos interviene directamente en nuestra energía a lo largo del día, salud digestiva e inclusive en el estado de ánimo. Te invitamos a conocer cuáles evitar, probablemente te sorprenderás con más de uno y elige sabiamente cómo inicias tus mañanas.

1. Tomates

Claro que los tomates son considerados uno de los vegetales más nutritivos, saludables y versátiles, sin embargo evítalos como el primer bocado del día. Si bien los tomates están repletos de nutrientes esenciales, son ligeros, bajos en calorías y muy medicinales, la razón para evitarlos se relaciona con su contenido en ácido tánico. Según lo señala un estudio liberado por la Universidad de California, los alimentos ricos en este ácido aumentan los niveles de acidez del organismo. También por obvias razones, los tomates son un alimento que aquellas personas propensas a la acidez, gastritis y reflujo, deberán evitar.

2. Café

Para nada queremos que este punto se malinterprete, sobre todo cuando el café es la bebida por excelencia de las mañanas. Claro que el café es el estimulante natural más deseado para empezar el día con energía, de hecho muchas personas no logran despertar sin una buena taza. Sin embargo que sea lo primero que cae en el estómago, no siempre es recomendable. Así lo afirma un estudio realizado por el Kameda Medical Center Makuhari (Japón), en el cual se comprueba que tiende a aumentar la acidez del estómago y esto podría provocar síntomas como náuseas y malestar estomacal. Si eres sensible a los efectos del café, evita el hábito de beberlo al despertar y opta por beber alguna infusión suave y digestivs, como la menta, hierbabuena y manzanilla. Posteriormente tu estómago estará mucho más preparado para el café.

3. Hojaldres

Los hojaldres en todas sus versiones tanto salados como dulces, son una de las alternativas de panadería más populares para desayunar “rápido y sin complicaciones”. Sin embargo por diversas razones no es muy conveniente consumirlos a primera hora por las mañanas, lo que sucede es que normalmente son una comida rica en grasas, sodio, azúcares y harinas refinadas. Por supuesto que son altamente calóricos, sin embargo el aspecto que más preocupa es su contenido en levadura, que se asocia con inflamación, distensión abdominal e irritación estomacal. Apuesta por las variantes de pan elaboradas con granos enteros e integrales.

4. Cítricos

Sí, claro las frutas cítricas son un básico del desayuno y son de lo más saludables; están cargadas de vitaminas, minerales y antioxidantes. De hecho su consumo se asocia directamente con grandes cualidades para fortalecer al sistema inmunológico, prevenir enfermedades e infecciones y tienen un gran poder depurativo. Sin embargo siempre será mejor evitarlas a primera hora del día, el secreto está en consumirlos después de haber comido algún alimento neutro y suave con el sistema digestivo. La razón principal es que la característica esencial de las frutas cítricas, es su nivel de acidez y por lo mismo pueden ocasionar alteraciones digestivas. Así lo sugiere un estudio del National Food and Nutrition Institute de Polonia, en el cual se relacionan con posibles problemas de reflujo, gastritis y estomacales.

5. Refrescos

Claro que está de más decir que desayunar con refrescos, es una de las peores cosas que puedes hacer por tu salud en general. En los últimos meses muchos se ha hablado acerca de los devastadores efectos de los refrescos, que se asocian con una larga lista de afecciones crónicas como la obesidad, diabetes, hipertensión, afecciones cardíacas y estados de ánimo alterados. Si bien siempre será recomendable evitarlos, beberlos con el estómago vacío puede dañar la mucosa del estómago. Esto reduce el suministro de sangre y provoca una digestión lenta y probable estreñimiento.