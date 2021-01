La laureada poeta Amanda Gorman recitará un poema en el Super Bowl

Durante la toma de posesión de Joe Biden, la joven poeta Amanda Gorman recitó su poema “The hill we climb” y los seis minutos que duró le bastaron para conmover y emocionar con sus palabras a gran parte de la nación, algo que provocó que se convirtiera en toda una estrella y fuera la poeta más mencionada en redes sociales de entonces a la fecha.

La repercusión de su texto fue tal que la NFL la invitó a formar parte del espectáculo deportivo más mediático del año en Estados Unidos, donde recitará un poema original en el Raymond James Stadium, antes del partido más importante de la temporada, que enfrentará a los Kansas City Chiefs y a los Tampa Bay Buccaneers.

.@TheAmandaGorman captivated the nation with her poem “The Hill We Climb.” The 22-year-old talks to @LesterHoltNBC about her journey and what influenced her words. pic.twitter.com/jdG299Sr9x

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) January 22, 2021