Un ex futbolista fue acusado de secuestrar a su propio hijo; él asegura que el niño no iba al colegio

José Manuel, el “Chaco” Torres es el nuevo protagonista de un escándalo en el fútbol argentino tras ser acusado por su ex pareja Catalina Artusi por el presunto secuestro del hijo que tienen en común.

La joven actriz aseguró en televisión que tuvo que hacer “una odisea similar a la del filme Búsqueda Frenética para recuperar a Baco”, el chico de 10 años que se encontraba en Corrientes junto a su padre y que según Artuso se encontraba ahí en contra de su voluntad.

La versión del ex volante de Racing y San Lorenzo contradice los dichos de su ex pareja y presentó documentación y pruebas para dejar claro que el hecho de llevarse a Baco a aquella ciudad fue completamente consensuado con su madre.

El drama de la ex Chiquititas Catalina Artusi: denuncia que el ex futbolista Chaco Torres se llevó a su hijo y no se lo devuelvehttps://t.co/GhvW43en4B — Paparazzi (@PaparazziRevis) January 15, 2021

Torres asegura que siempre ha tenido problemas con Artusi quien -en contra de la ley- habría alquilado el departamento que le dio el ex futbolista su hijo para irse a vivir con su madre sin avisar, también la acusó de actuar violentamente en este caso:

“Intentó entrar a mi departamento a la fuerza. Yo estaba con mis hijos y mi señora, que está embarazada, y pasamos un mal momento. Tuvimos que llamar al 911 y cuando llegó la policía empezó a insultar a los efectivos”, describió “Chaco” sobre lo que vivió en su domicilio.

El ex futbolista Juan Manuel Torres le respondió a la actriz Catalina Artusi, quien lo acusó de secuestrar a su hijo: “Tuve que denunciarla a la Policía” | Por Fernando Taveira https://t.co/CSETdV83Dc — infobae (@infobae) January 27, 2021

Aseguró también que estaba preocupado por su hijo debido a sus fallas en el colegio: “La profesora de segundo grado me dijo que terminó el año sin saber leer y que en tercero faltó como cuatro meses a clases. Ahora, con la pandemia, tenía que hacer trabajos a través de Zoom y no presentó ninguno. Fueron 137 ejercicios que tenía que presentar y no hizo ninguno”.

El menor se encuentra actualmente con su madre en Buenos Aires, pero el culebreen legal parece que está muy lejano a terminar.