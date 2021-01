Mantengamos los empleos de energía en Astoria 

He vivido casi toda mi vida en Queens. Mi familia vino a Estados Unidos desde Colombia cuando yo tenía cinco años, buscando una mejor vida y lograr el sueño americano. Crecí en Elmhurst, fui a Aviation High School en Long Island City y me convertí en mecánico de aeronaves. Pagué mis estudios en el City College of New York para obtener mi título de ingeniero electricista. Estoy orgulloso de ser neoyorquino. Yo trabajo aquí y mi hija juega aquí. Ha sido un privilegio desarrollar mi vida en Queens. Durante los últimos cinco años, he trabajado para NRG en la planta de energía eléctrica “Astoria Generating Station”, primero como supervisor de mantenimiento y ahora como supervisor de operaciones.

Sin embargo, como la mayoría de los neoyorquinos, estoy nervioso por lo que podría traer este nuevo año. Queens ya tiene una tasa muy alta de desempleo. Si aparecen más brotes de COVID-19 en la ciudad de Nueva York durante este invierno y primavera, es probable que nuestra economía sufra un impacto aún mayor. Es por esta razón que los proyectos de infraestructura y desarrollo económico son más importantes que nunca.

NRG planea actualizar la planta de energía eléctrica donde trabajo. Cuando se complete la renovación, mi comunidad tendrá múltiples beneficios. Sin embargo, hay algunas personas que están tratando de cerrar la planta por completo y eliminar todos los empleos asociados con ella. Eso no solo nos afecta a mí y a mi familia, sino que, de una forma u otra, te afectará a ti, a tu familia, a tus amigos y a tus vecinos. Los neoyorquinos necesitan buenos empleos, aire limpio y una red eléctrica confiable para mantener las luces encendidas. Este proyecto logrará estos tres objetivos críticos sin costo alguno para los contribuyentes. Por eso es importante aclarar cualquier duda, porque no podemos dejar pasar esta oportunidad.

Este proyecto de infraestructura consiste en reemplazar las turbinas de la planta con la última tecnología, que es mucho más limpia y eficiente. El proyecto creará 175 empleos con salarios y beneficios competitivos en el sindicato de la construcción, y al mismo tiempo reducirá las tasas de emisión de aire en la planta hasta en un 99% y eliminará millones de toneladas de gases de efecto invernadero de nuestra atmósfera.

El proyecto tiene el potencial de crear más de 500 empleos locales, derivados del aumento de consumidores en los restaurantes, las tiendas y otros negocios de nuestra comunidad. Además, contratamos con regularidad a muchos contratistas locales como apoyo para la planta. Un estudio económico independiente concluye que el proyecto generará más de $325 millones para la economía local, una fuente vital de ingresos para innumerables pequeños negocios de Queens que están a punto de cerrar sus puertas para siempre.

Nuestro equipo en la planta mantiene encendidas las luces de la ciudad de Nueva York, una comunidad a la que aprecio. Nuestra planta provee energía de respaldo a los neoyorquinos cuando hay escasez de electricidad y tiene la capacidad de iniciar operaciones en menos de 10 minutos de manera segura. Amo mi empleo, y estoy orgulloso del trabajo realizado por los miembros del Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos de Estados Unidos, Local 1-2, en nuestra planta de Astoria.

Como alguien que vive en esta comunidad y que tiene una hija creciendo aquí, quiero un aire más limpio lo más pronto posible. Se calcula que el plan de NRG para reemplazar las turbinas obsoletas reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en cinco millones de toneladas durante los próximos 15 años, lo que equivale a retirar 64,000 automóviles de las calles de Astoria. Esta es una diferencia real que resultará en una mejor calidad del aire y una mejor calidad de vida para los residentes de Queens. Mi familia y yo no deberíamos tener que esperar de 10 a 20 años para obtener soluciones basadas solamente en proyectos de energía renovable, cuando este proyecto ofrecería una mejor calidad del aire de inmediato. Es más, NRG no depende de préstamos ni de subsidios gubernamentales, lo que equivale a un aire más limpio, más empleos y un puente hacia la energía renovable en el futuro, todo sin costarle un centavo a los contribuyentes.

El sindicato que representa a los empleados de la planta, Local 1-2, es parte de Climate Jobs NY, una coalición de sindicatos que están comprometidos con la lucha contra el cambio climático y la desigualdad, mientras que al mismo tiempo promueven empleos de calidad para los neoyorquinos. Se espera que la tecnología que NRG quiere implementar en Astoria sea totalmente adaptable a operaciones de energía 100% renovable generada con hidrógeno, lo cual ofrece un plan claro para lograr cero emisiones de carbono en el futuro.

La energía solar, la eólica y el almacenamiento en baterías aún no son capaces de mantener las luces encendidas por sí solos. Es por eso que necesitamos gas natural más limpio, para ayudar a cerrar la brecha entre el futuro de la energía renovable y la realidad de mantener las luces encendidas hoy en una ciudad de casi 10 millones de habitantes que necesitan una red eléctrica confiable para sus hogares, escuelas y hospitales.

Desde mi primer día en la planta, NRG me dio la oportunidad de tener un empleo bien remunerado que me permite ayudar a mis vecinos todos los días. Estoy orgulloso de trabajar para una empresa que hace lo correcto por sus empleados y por la comunidad. Queens me dio la oportunidad de tener éxito. Quiero quedarme y seguir contribuyendo a nuestra comunidad, pero eso significa que debemos asegurarnos de que las oportunidades laborales crezcan y permanezcan aquí para la gente de la clase trabajadora.

-Alex Gomez es residente de Queens (North Flushing) y supervisor de operaciones de NRG en la planta de energía eléctrica “Astoria Generating Station”.