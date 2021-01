Cubano Ugás se queda con el título mundial AMB de Manny Pacquiao

El filipino Manny Pacquiao ha sido declarado “campeón en receso” por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el título mundial del peso welter recae en el cubano Yordenis Ugás.

La resolución emitida por el Comité de Campeonatos de la AMB lleva aparejado el ascenso del cubano a “supercampeón en el peso welter”, según explica la AMB en su web oficial.

Manny Pacquiao, de 42 años, obtuvo la faja de supercampeón en julio de 2019 cuando venció al estadounidense Keith Thurman, pero no ha defendido el título desde entonces, y el artículo C.22-24 del reglamento de la ACB reza que “cuando un campeón no puede defender el cinturón por razones médicas, legales o de otra índole ajena a su control, puede ser nombrado campeón en receso“.

El nuevo campeón agradeció la decisión: “Gracias a la AMB por haberme elevado al rango de supercampeón y hacer lo mejor para el deporte. Manny Pacquiao es una leyenda y seguirá siendo un campeón. Su intención era pelear con (Conor) McGregor, y luego con Ryan (García), pero uno no puede escudarse detrás de su historia y secuestrar un campeonato”, comentó Yordenis Ugás en Twitter.

of the champions for a great unification fight. I am a warrior committed to his career and to his fans, who have fought and earned every penny and every opportunity. Thank you all and I can't wait to announce what's next. I am grateful and very excited😢😢 #ThankGod #teamugas

— Yordenis Ugas (@YordenisUgas) January 29, 2021