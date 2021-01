Hallan a madre e hijo sin vida en lujoso departamento de Manhattan

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un hombre y su madre fueron hallados muertos en un lujoso departamento de Chelsea, Manhattan, reportaron autoridades.

Agnes, de 95 años, y William Wedell, de 64, fueron encontrados luego de que la hija de ella, Julianna, reportó que no logró comunicarse con ninguno.

Según The New York Post, el hijo era un actor que pudo haber tenido un ataque al corazón, luego de que su madre enferma falleciera.

“Tenían una vida muy tranquila, casi ermitaña”, dijo Julianna.

William se había mudado de Chicago para reimpulsar su carrera como actor.

El Post indicó que él había participado en películas como It Could Happen To You y Crimes and Misdemeanors.

La madre y el hijo fueron encontrados muertos en su apartamento en el edificio llamado The Tate en la calle 23 West.

Ella estaba en el sofá y él sobre la cama, según fuentes policiacas y la familias.

Seún los primeros reportes forenses, la señora estuvo muerta durante al menos una semana, mientras el hijo probablemente dos días.

“Mi hermano mencionó que la salud de nuestra madre empeoraba antes de las vacaciones”, dijo Julianna al Post.

Los reportes descartan que los fallecimientos sean causa de COVID-19, considerando el historial de la familia.