Tatiana reveló cómo su hija inspiró su popular canción “No me Quiero Bañar”

Tatiana presenta el libro “Sarita Libúh y el Misterio del Puente”, donde presta su voz al personaje de “Claudine”, quien tiene el poder de viajar en el tiempo y modificar algunas experiencias, por lo que la cantante confesó si le gustaría cambiar algo de su pasado.

“Yo creo que no, todo lo haría igual. A lo mejor un poco más con los ojos abiertos, pero eso te lo da la experiencia, definitivamente, entonces todo sería igual. A lo mejor decirle a mi niña interior que todos los sueños se van a hacer realidad y que siga luchando por mis sueños.

“Pero, viviría exactamente lo mismo”.

La “Reina de los Niños” no está en contra de algún género musical, pero a la vez pide a los padres que cuiden lo que escuchan sus hijos.

“Realmente todos podemos escuchar cualquier género musical, el problema son las letras. Cuando las letras no van de acuerdo a las edades que vas viviendo y que hasta los mismo niños ni saben lo que están cantando, ahí es cuando está complicado.

“Los niños van a escuchar todo tipo de música, pero está en los papás encauzarlos y encaminarlos, así como lo que ven en el celular o lo que ven en la televisión”.

Tatiana recuerda cómo surgió su tema “No me Quiero Bañar”, el cual mantuvo guardado por más de dos décadas y hoy es uno de sus temas más exitosos, sumando 680 millones de vistas en YouTube.

“La tenía yo guardada desde que mi niña (Cassandra Puentes) tenía 3 años, porque ella me hacía el berrinche, la pataleta, que no se quería bañar y ella solita me dio la letra de la canción. Me decía ‘¡no me gusta el shampoo, no me gusta el jabón, así cochina me quiero quedar, mamá no me quiero bañar!’.

“Y le hice la canción porque yo quería que ella viera cómo se veía haciendo berrinche, yo me burlaba y la imitaba. Después, la grabé en un disco y ahí te das cuenta que la hice con el corazón para mi hija, con todo el amor del mundo, por eso le ha ido cómo le ha ido”.

