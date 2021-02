Nueva York tendrá más de 20 pulgadas de nieve por brutal tormenta

Durante las primeras cuatro horas de la tormenta de nieve en Nueva York y la zona triestatal se acumularon alrededor de cinco pulgadas, pero el Servicio Meteorológico advirtió que la proyección inicial de máximo 10 pulgadas podría ser de más de 20 en las próximas 24 horas.

Los expertos adelantan que será una de las tormentas más grandes en la historia de la ciudad de Nueva York.

El alcalde Bill de Blasio dijo que la tormenta estaba obstaculizando la capacidad de la ciudad para hacer frente a la pandemia, además que las citas de vacunación contra el coronavirus programadas se habían pospuesto.

“El trabajo número uno en este momento es proteger la vida de las personas”, dijo en MSNBC.

El Gobierno de la ciudad emitió una declaración de emergencia el domingo que obligó al cierre de escuelas, la cual se mantendrá por lo menos hasta el martes por la mañana.

La tormenta también impacta a Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. En el primer estado, el gobernador Philip Murphy declaró el estado de emergencia a partir de las 7:00 p.m. del domingo y dijo que la mayoría de las operaciones de autobuses y trenes de New Jersey Transit se suspenderían temporalmente.

New snow forecast: 18"- 24" for NYC, NE NJ, Lower Hudson Valley, much of Nassau, & portions of SW CT. Lesser amounts as you head E due to warm air aloft & at the surface, changing snow to wintry mix of rain, snow, & sleet. A changeover to all rain is likely for Twin Forks of LI pic.twitter.com/ZvJHUMeHp4

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) January 31, 2021