La polémica frase de agresión sexual que le costó el puesto a un entrenador de primera división

Este martes, el club Odisha FC, que se desempeña en la primera división de la India, despidió a su DT por un motivo inusual, pero no por ello falto de gravedad: un comentario sobre una violación en una entrevista posterior a un partido.

De acuerdo con la periodista deportiva Manasi Pathak, el entrenador habría dicho “Uno de mis jugadores tendría que violar o ser violado en el área para que le marquen un penalti”, algo que se interpreta como una minimización de un hecho grave como lo es una agresión sexual.

Head coach Stuart Baxter has been sacked by Odisha FC after he made this remark: "…One of my players would have to rape or get raped in the box to get a penalty."

Belittling sexual assault is unacceptable. A crass remark like that deserved consequences. https://t.co/RwOeplT9di

