Starship de SpaceX: el prototipo de nave vuelve a explotar en su segundo intento de aterrizaje controlado

El segundo intento de lanzamiento del vehículo Starship, de la firma SpaceX, tuvo el mismo resultado que el primero: una explosión.

La nave no tripulada, llamada SN9, alcanzó una altitud de 10 km y luego inició una maniobra programada de descenso controlado a poca distancia de donde había despegado, en la costa del estado de Texas.

Pero algo falló y quedó destruida.

One of the engines never lit and there wasn't enough thrust to stop in time: pic.twitter.com/BvkPHGIy5l

— Scott Manley (@DJSnM) February 2, 2021