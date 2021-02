Esto dijo Britney Spears a quienes critican sus bailes en Instagram

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las publicaciones de Britney Spears en Instagram son consideradas por muchos una prueba de que necesitaría ayuda profesional urgentemente o de que estaría tratando de ponerse en contacto con sus fans, los mismos que apoyan el movimiento #FreeBritney, para pedirles ayuda porque permanecería retenida contra su voluntad en su propio hogar.

Teorías de la conspiración al margen, lo cierto es que los vídeos y las fotografías que la princesa del pop comparte con sus seguidores no están a la altura de la cuidada estética que abrazan otras celebridades en las redes sociales incluso cuando pretenden mostrarse al natural. No es raro ver a Britney despeinada o con la máscara de pestañas corrida mientras muestra sus atuendos ante la cámara o sus rutinas de ejercicio y las coreografías que improvisa al ritmo de canciones de J Balvin o de su ex Justin Timberlake.

Precisamente sus bailes, que no han cambiado demasiado desde que era una de las mayores estrellas del pop del mundo, son los que más suelen dar que hablar y ella ha querido defenderlos explicando que en ningún momento ha pretendido montar una producción de calidad profesional en la que aparezca perfecta.

“Estoy intentando aprender a usar las nuevas tecnologías en el marco de esta generación de nativos digitales… pero para ser totalmente sincera con ustedes, no las soporto”, ha confesado ahora en esa misma plataforma. “Así que, si mis publicaciones no son perfectas… bueno, ¡solo lo hago por divertirme! Si piensan que debería de tener el mismo aspecto que en la portada de una revista mientras bailo, lo siento, pero eso no va a suceder”.

En esa misma línea se pronunciaba hace unos meses su novio Sam Asghari para responder a un comentario en la cuenta de Britney, que aseguraba que el comportamiento de la artista había empezado a “darle miedo”.

“¿Qué hay de malo en que la mayor estrella del mundo sea ella misma (divertida, humilde y auténtica) sin que le importe lo que piensen los demás?“, contraatacó Sam.