¿Es un hombre o un perro lo que camina entre la nieve? La ilusión óptica que confunde a todos

Una vez más, las redes sociales se convirtieron en el escenario de la polémica con una ilusión óptica que se volvió viral. Mientras que algunas personas aseguran que ven un perro de frente, otras sostienen que lo único que aprecian es un hombre corriendo de espaldas.

Nieve, mucha nieve. Árboles con ramas sin hojas y una figura que predomina en el centro de la imagen. Y esa imagen fue fruto de múltiples interpretaciones y, como no podía ser de otra manera, bromas.

La fotografía tomó por sorpresa a miles de personas: mientras algunas creen que muestra a una persona que se dirige a un bosque nevado con una mochila, otras ven a un can negro corriendo hacia la cámara.

“Tuve que sacarme los anteojos para ver esa. Tuve que mirarlo bien antes de poder verlo. Casi me rindo”. Fueron solo algunas de las exclamaciones de algunas persona que se sometieron al desafío visual.

An optical illusion for tonight. First you see a man running into the snow … and then … pic.twitter.com/G2rvPIAKdy

— Dr. Harsh Tiwari (@VipulHarsh6) February 4, 2021