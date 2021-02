En qué consiste el plan de ayuda de hasta $4,200 por niño propuesto por Mitt Romney

El presidente Joe Biden puso sobre la mesa ayudar a las familias más pobres con un apoyo fiscal anual de hasta $3,600 dólares, un proyecto que impulsa el representante Richard Neal (Massachusetts), presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, el senador republicano Mitt Romney (Utah) tiene una propuesta más amplia, que enviaría ayuda hasta por $4,200 dólares por niño menor a los 6 años, y $3,000 dólares por menor que tenga enttre 6 y 17 años.

De hecho, los proyectos de ambos congresistas es similar, solamente se diferencia en los montos, pero Chuck Marr, director de Federal Tax Policy, considera que el de Romney es una mejor opción.

Entre los argumento de Marr, se indica que el proyecto de Romney estaría enfocado en familias pobres y madres solteras, quienes incluso podrían tener mayores beneficios fiscales de un monto de hasta $5,300 dólares anuales.

“Es decir, dinero real para una familia que no tiene mucho dinero”, expresó al tiempo que puso ejemplos de una mujer que gana $15,000 dólares anuales, es madre soltera y tiene dos hijos pequeños.

“La propuesta de Biden aumenta el Crédito Tributario por Hijos de su familia en alrededor de $4,000, nuevamente, dinero real”, indica el experto. “El plan Romney aumentaría el Crédito Tributario por Hijos de su familia en una cantidad aún mayor, aproximadamente $4,600”.

Agrega que el plan demócrata, defendido por el presidente Biden, es solamente por un año, pero el de Romney sería permanente.

La propuesta de Romney proporcionaría el beneficio mensualmente, depositándolo directamente en las cuentas bancarias de los contribuyentes beneficiados.

Aunque se busca atacar a la pobreza, hay expertos que señalan que esto podría causar que algunos padres dejen de buscar mejores trabajos.

Este lunes, el representante Neal presentará el proyecto de ayuda a niños, el cual sería integrado al paquete de $1.9 billones de dólares del presidente Biden.

Es posible que los demócratas defiendan su plan y no el de Romney, a pesar de que los expertos indican que es mejor, aunque habría que ver los detalles sobre a distribución de recursos.

El dinero beneficiaría principalmente a las comunidades de color, considerando que se encuentran al final de la tabla de ingresos promedios a nivel nacional, que en el caso de latinos es de $51,000 dólares anuales y el de afroamericanos de $40,300 dólares anuales.

“El presidente @RepRichardNeal dice que este dinero hará la diferencia en el techo de alguien o la comida en su mesa”, publicó el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara. “Familias están sufriendo, y los demócratas del Comité de Medios y Arbitrios están trabajando duro para darles el alivio que necesitan lo antes posible”.

El plan demócrata enviaría ayuda máxima de $3,600 dólares por niño menor a los 6 años y de $3,000 dólares por menor entre 6 y 17 años.

