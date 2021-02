“Nos dieron una paliza”: Patrick Mahomes reconoció la superioridad de los Buccaneers en el Super Bowl

Tras la caída de los Kansas City Chiefs a manos de los Tampa Bay Buccaneers por 9-31 en el Super Bowl LV, Patrick Mahomes reconoció la superioridad del rival y acepto la derrota, pero alabó a sus compañeros por entregar todo en el campo.

“Ellos fueron el mejor equipo hoy. Nos dieron una paliza, la peor en mucho tiempo. Pero estoy orgulloso de que los chicos y yo hayamos luchado hasta el final del partido”, afirmó Pat Mahomes en entrevista para AFP.

“Gracias a los fans por todo su apoyo. No fue la forma en que queríamos que terminara, pero volveremos”, escribió poco después en su cuenta de Twitter el líder de la ofensiva de los Chiefs, quien tuvo una mala noche con sólo 270 yardas de pase, ningún touchdown y dos intercepciones.

Thank you #ChiefsKingdom for all the support. Wasn’t the way we wanted it to end, but we will be back! 💪🏽

— Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) February 8, 2021