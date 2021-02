En medio del escándalo, Alejandra Guzmán cumple 53 años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Rodeada de globos y flores, Alejandra Guzmán cumple 53 años hoy 9 de febrero, en plena promoción de su tema “Lado Oscuro”.

“Creo que me da buen augurio el que esté trabajando, cuando he trabajado en mi cumpleaños me ha ido bien”.

La cantante mexicana recientemente terminó su contrato con Universal Music y ahora produce ella misma sus canciones.

“Estoy feliz porque nunca había producido mi propio video y mi música. Esta canción me ayudó, como que terapéuticamente hablando, a mí me gusta escribir porque sacó muchas cosas”.

Después de más de un año sin realizar conciertos por la pandemia, La Guzmán ya sueña con lo primero que hará cuando regrese a los escenarios.

“Voy a grabar a todo mi público, porque me hace falta ese grito, ¡ah!, esa locura, esas giras, el no dormir, el ir de hotel en hotel. Extraño mi vida de gitana y extraño a mi público”.

Alejandra además confiesa lo que le conquistó de su novio, a quien conoció a través del teléfono.

“Yo estuve platicando con él por celular y hasta octubre lo conocí, entonces hemos tenido poco tiempo juntos, pero él es un encanto, es muy romántico, es muy detallista. Me llena de gusto que me inviten a cenar o que me hagan de cenar, a él que le gusta cocinar en mi casa, a veces vamos a su casa, pero apenas estamos empezando”.

– Y en cuanto a la demanda que tienes entablada contra el esposo de Ninel Conde, Larry Ramos, por estafa, dicen que es posible que ya el juez te haya dado la razón en el caso, ¿no?

Ahora no puedo hablar del caso de Larry, pero tengo a un abogado muy bueno y es toda mi vida (el dinero) y mi sudor, y mi trabajo; o sea que ¡imagínate! Hubo mucha gente como yo que nos vieron…nos mintieron.

