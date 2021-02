Jill Biden sorprende a dueña hispana de tienda donde compró casi $100 dólares

La primera dama Jill Biden tiene una cercanía conocida con la comunidad latina.

Esta semana, la esposa del presidente Joe Biden sorprendió a la dueña de una tienda en Washington, D.C., al llegar sin aspavientos a comprar revistas, donde habría pagado unos $95 dólares, según un reporte de Telemundo.

Ana María Bota, una guatemalteca con más de 20 años en Estados Unidos, describió a la Dra. Biden como una mujer “muiy humilde”.

Tanto Bota como otras personas no dudaron en pedirle una “selfie” que se volvió viral en redes sociales.

La dueña del negocio enmarcó la fotografía como un preciado recuerdo.

The owner of the newsstand/bodega in my neighborhood wanted to show me a picture this morning. Said FLOTUS Jill Biden stopped by unannounced last week to buy $95 in magazines and newspapers. Most excitement store had seen. Took a selfie with the staff. pic.twitter.com/F6wUYtHYWa

— Josh Dawsey (@jdawsey1) February 7, 2021