Machismo y discriminación, los retos que ha superado Hispana

En su paso por el mundo de la música, Hispana ha tenido que vivir, como muchas mujeres, el machismo en carne propia.

La cantante compartió que sabe que esas conductas existen en todos los ámbitos y ha tratado de no darle importancia a ningún comentarios o actitud de este estilo.

“Creo que existe en todos lados, en la música, en el arte y existe gente que va a llegar y que va a decir ‘no puedes hacer cosas por el hecho de ser mujer’; me ha tocado vivir estas cosas, pero no me he clavado.

“He tratado de seguir adelante y que esos comentarios no me hagan sentir mal o detenerme, me han dado más vuelo y más coraje, es muy raro, no creo que exista una mujer que diga que no existen esos comentarios”, dijo.

La intérprete está promocionando su sencillo “Alma”, el cual es una rola de amor muy a su estilo, un adelanto de lo que vendrá en su próximo disco Mujer de Fuego, el primero con una disquera transnacional, Universal Music, y que planea sacar este año.

“Sí fue difícil al principio, porque lo que uno piensa como artista independiente que ya es venderte, sobre todo en el rap y con la gente que lo escucha, pero me ha ido muy bien.

“Estoy muy consentida de alguna manera por ellos, solamente he trabajado todos estos años y salió la oportunidad y se acercaron con mi manager y ya hace un año de esto (que firmó contrato)”, agregó.

