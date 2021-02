COVID-19 contribuyó al récord de muertes por avalanchas en Estados Unidos

Hace más de un siglo no fallecían por avalanchas tantas personas en 7 días en Estados Unidos, pero durante febrero se superó esta cifra con 15 muertes registradas por aludes en tan poco tiempo y el COVID-19 ha influido en ello.

El Centro de Información de Avalanchas de Colorado (CAIC) informó el número y recordó la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones para evitar estos trágicos desenlaces, ya que desde 1910 no había tantas pérdidas humanas en 7 días como sucedió en Wellington, cuando perecieron 96 personas.

“Como pronosticadores de avalanchas y miembros de las comunidades afectadas, expresamos nuestras más sinceras condolencias y motivamos a cumplir con nuestra misión de brindar información sobre avalanchas, educación y promover la investigación para la protección de la vida, la propiedad y la mejora de la economía del estado”, dijo el CAIC en redes sociales.

Desde el 29 de enero, antes de los fallecimientos, el CAIC alertó a la población, diciendo que se habían observado y reportado 500 avalanchas. Posteriormente, hubo 15 decesos en Estados Unidos entre el 30 de enero y el 6 de febrero, los cuales se dieron de la siguiente manera:

– 30 de enero: Utah. Un esquiador murió ese sábado después de ser enterrado por una avalancha en las afueras de Park City Mountain Resort.

– 1 de febrero: Se recuperó el cuerpo de un esquiador de travesía después de una avalancha ocurrida en Mount Washington , NH.

– 1 de febrero: una gran avalancha cerca de Silverton, CO se cobró la vida de tres residentes del condado de Eagle.

– 2 de febrero: Ese martes se recuperaron los cuerpos de tres excursionistas después de quedar atrapados en una avalancha en la cordillera de Chugach , Alaska.

– 3 de febrero: Un esquiador murió por una avalancha cerca de Etna Summit, CA

– 4 de febrero: un esquiador murió atrapado por un alud después de salir de los límites de Vail Resort , CO, a través de una puerta habilitada para salir a la zona de fuera de pista.

– 6 de febrero: un hombre de 60 años falleció en Swan Range (Montana) mientras conducía una moto de nieve

– 6 de febrero: ocho esquiadores de montaña quedaron atrapados en una avalancha en Utah. Cuatro de ellos murieron.

Avalanche warnings from Aspen to Vail today— snow+ wind adding weight to weak snowpack— Colorado has had 8 avalanche deaths this season. Utah has had 2. This video shows avalanche mitigation last weekend In Summit County, Utah @UACwasatch

via @Storyful pic.twitter.com/EVQHgtjPua

— Ginger Zee (@Ginger_Zee) February 5, 2021