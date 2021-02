‘Mega centro’ de vacunación contra el COVID-19 en Citi Field abre con apenas 250 dosis frustrando a vecinos de Queens

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este miércoles el alcalde Bill de Blasio inauguró el estadio Citi Field de Queens como otro ‘mega centro’ de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad de Nueva York, calificando el frío día como “histórico” en la lucha contra el coronavirus.

El mandatario municipal celebró la apertura del centro de vacunación la casa de los Mets, al lado del Parque de Flushing), con bombos y platillos, pero sin vacunas… al menos no las suficientes para un mega centro, pues en sus primeros días el Alcalde reconoció que solo cuentan con 250 dosis y la opción actual de citas disponibles para que los residentes de Queens se vacunen allí, no existe. No hay citas.

La promesa del Alcalde es que el panorama cambiará desde el lunes próximo, cuando aseguró que más dosis de vacunas le serán entregadas a la Ciudad y se espera elevar el promedio de vacunación en el Citi Field.

“Eso aumentará hasta la semana que viene (las dosis), serán 4,000 por semana. Lo que queremos llegar es a 5,000 por día, 35,000 a la semana. Si obtenemos más suministro, eso es lo que podremos lograr con este sitio las 24 horas, los 7 días de la semana”, comentó De Blasio, quien fue recibido con abucheos y reclamos por parte de decenas de habitantes de Queens que llegaron hasta el Citi Field con la esperanza de poder agendar una cita para los próximos días, y no lo lograron. “Dónde está mi vacuna”, le gritaron.

“Esto es una falta de respeto”

Tal fue el caso de Marco Franco, de 82 años, quien este miércoles madrugó para llegar a la sede deportiva desde las 5:00 de la mañana con la ilusión de que saldría de allí con una cita de vacunación para la próxima semana, tal y como pasó con cientos de residentes de El Bronx la semana pasada, quienes acudieron al Estadio de los Yankees cuando se abrió el lugar como mega centro de vacunas, y fueron ayudados por funcionarios del ‘Test & Trace Corps’ a sacar sus citas. Allí, en el centro administrado entre la Ciudad, el Estado y el grupo SOMOS, se agendaron 15,000 citas la primera semana.

“Esto es una falta de respeto. Uno ya viejo, viene aquí, con frío y desde muy temprano buscando ayuda, movido por las propias palabras del Alcalde, quien dijo que iba a ser un mega centro para ayudarnos a los de Queens, y aquí nadie da información, solamente dicen que llamemos a un número donde nadie contesta o que busquemos en internet, donde dice que no hay citas. Es un descaro“, aseguró visiblemente molesto, el residente de Corona.

“Me da rabia que luego aparezca De Blasio con su carota y sonriendo, como si esto de verdad nos estuviera ayudando. Aquí no hay vacunas, no hay ayuda. Es una farsa, solo mentiras y otra vez vemos que a los latinos nos tratan diferente. Qué se vaya pa’l carajo el Alcalde y se ponga serio”.

Con el mismo sentir se fue del Citi Field el salvadoreño Víctor Barahona, quien llegó hasta la casa de los Mets, tras enterarse que allí vacunarán a taxistas.

“Yo nunca vine aquí a que me pusieran la vacuna el mismo día, uno sabe que hay que sacar citas, a eso vine, a que me ayudaran. Hay mucha gente que no sabe manejar internet. Perdimos el tiempo”, dijo el centroamericano.

No hay citas disponibles por ahora

Tras enterarse de las quejas de los vecinos de Queens que no pudieron tramitar sus citas en el Citi Field y salieron frustrados de allí, el alcalde De Blasio aseguró que al menos esta semana, hasta que haya funcionarios para ayudar allí a agendar una visita, nadie debería acercarse a las instalaciones si no tiene una cita e insistió que el trámite debe hacerse por internet en la página nyc.gov/vaccinefinder o llamando al 8-7-7-VAX-4-NYC (877-829-4692). Tanto de una forma como de otra, no hay citas disponibles por ahora.

“Ahora mismo, esto es un comienzo. Durante la próxima semana, por lo que puede ser cada vez más, la gente debe seguir registrándose. Ya sea en este sitio o cualquier otro sitio. Habrá más vacunas cada semana, y también vamos a tener personas aquí para ayudar a inscribir a las personas”, dijo el burgomaestre. “No pueden simplemente venir aquí y entrar. Deben tener una cita con anticipación. No queremos filas de personas. Eso no es seguro, pero si la gente viene aquí, habrá navegadores que los ayudarán a inscribirse en una cita futura”.

Las palabras del Alcalde molestaron a la mexicana María González, quien calificó la apertura del Citi Field como un acto apresurado de De Blasio por mostrar protagonismo.

“Esto es el colmo, el Alcalde dice que no vengamos aquí, se nota que no conoce en nada a nuestra comunidad. Muchos de nosotros somos gente vieja que no entiende bien cosas de computadora. Lo que debió haber hecho es abrir solo cuando tuviera suficientes vacunas y mientras tanto debería desde ya mismo, poner mesas con gente para ayudarnos a tramitar las citas. Así nos evita perder el tiempo a nosotros y queda el como un rey, mostrando que es una persona organizada, pero este no es el caso”, dijo muy ofuscada la abuela de 76 años.

Defienden a la Administración De Blasio

Donovan Richards, presidente de Queens, defendió a la Administración De Blasio al asegurar que el problema de falta de dosis en el Citi Field se debe a que no se cuenta con suficientes suministros, algo que no maneja directamente la Ciudad, y pidió al Gobierno federal que envíe más vacunas pronto a su condado, duramente golpeado por la pandemia. Se estima que más de 8,000 personas, entre casos confirmados y decesos probables, han muerto en Queens por el COVID-19, que ya alcanza 188,104 contagios reportados, con vecindarios como Corona, East Elmhurst, Jackson Heights y Elmhurts, desproporcionadamente golpeados.

“Este lugar fue epicentro del epicentro de esta crisis (del COVID). Y si hablamos de equidad en un condado donde murieron más de 7 mil personas, es crítico tener más facilidades como esta aquí, que garantice la equidad en la distribución de la vacuna”, comentó el líder político de Queens. “Al Gobierno federal le decimos que este es un asunto de vida o muerte (…) necesitamos que aumenten las provisiones de vacunas para asegurarnos que todos los residentes de Queens puedan vacunarse”.

La senadora estatal Jessica Ramos aseguró que entiende la molestia de los vecinos que se sintieron frustrados al no poder agendar una cita de vacunación en el Citi Field, pero dijo que la realidad es que no hay vacunas para todos en este momento, por lo que urge que el Estado y el Gobierno federal manden más suministros.

“En Queens hay mucha necesidad de vacunas, pero no tenemos vacunas para darles, porque solo hay 250 al día por ahora, pero esperamos que el presidene Biden limpie todos los errores del presidente anterior y podamos tener más pronto”, dijo la política de Queens. “Lastimosamente no podemos ofrecer citas en este momento para vacunas que no existen, y ha sido algo bastante frustrante para nuestros vecinos”.

El concejal de Queens Francisco Moya mencionó que el problema principal en la vacunación es la falta de suministros, pero criticó que los recursos de inmunización no estén siendo enviados primero a vecindarios como Corona y Elmhurst tan impactados y se sigan abriendo categorías de vacunación.

“No es solo abrir a todos sino empezar en vecindarios que sufrieron más en la pandemia, que esas personas reciban las vacunas primero, porque ahora puede venir hasta gente de Nueva Jersey a recibir las vacunas, porque si no tenemos suficiente número de dosis para el primer grupo, cómo vamos a abrir otra categoría”, dijo Moya, instando al gobierno local a que tienda la mano a la comunidad en la ayuda directa para agendar las citas.

“La administración tiene que hacer un mejor trabajo en como maneja la gente… El Departamento de Salud tiene que hacer su trabajo en traer a las personas aquí que ayuden a hacer la registración a la comunidad que necesita tener acceso al internet”, dijo el político. “La mayoría de gente mayor de edad no tiene acceso a eso, tienen que tener a personas aquí a ayudarlos a darles la cita, y si no lo están haciendo, ha fallado la administración y el Alcalde a traer suficientes personas que puedan ayudar”.

De Blasio se fue del Citi Field, en medio de miradas de molestia de quienes esperaban salir de allí con una cita, insistiendo que para que las cosas funcionen mejor, la Ciudad necesita una asignación directa de suministros de la vacuna, y admitió que por ahora la casa de los Mets dista mucho de ser el mega centro que se quiso pintar.

“Sabíamos que queríamos que este fuera un supersitio. Sabíamos que sería lo correcto para atraer a las personas de Queens que se han visto tan afectadas por esta crisis. No pudimos hacerlo porque no controlamos nuestro propio suministro. Necesitamos controlar nuestro propio suministro. Necesitamos un suministro en el que podamos confiar”, dijo De Blasio. “Cuando las vacunas estén aquí, la gente vendrá aquí. La vacuna es lo que hará que todos estén seguros”.

Y así fue precisamente como se sintió la colombiana María Cortés, una de las pocas personas que pudo salir del Citi Field con la primera dósis de la vacuna puesta.

“Me siento muy bien y muy segura. No me dolió nada y estoy lista para la otra dósis. Ojalá que todos puedan ponersela”, dijo la mujer, quien aseguró tener 90 años.

Vacunación en cifras en el Citi Field y el COVID-19 en Queens:

250 dosis de la vacuna se agendaron para el primer día en el Citi Field.

4,000 dosis semanales de la vacuna es la meta para la próxima semana.

5,000 dosis diarias en el Citi Field es el objetivo final del Alcalde.

35,000 dosis a la semana es la meta de vacunación en ese lugar

8,372 personas de Queens se estima han muerto en Queens a causa del COVID, sumando los casos probables.

188,104 son los casos reportados de contagios de COVID en el condado.

(718) 651-1917 es el número telefónico de la oficina del concejal Moya, de Corona, quien ofrece ayudar a quienes no tengan acceso a internet para agendar citas de vacunación.

¿Dónde pedir una cita para el Citi Field?