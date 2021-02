Por qué debes llenar la línea 30 de tu formulario de impuestos 1040 si el IRS te debe un cheque de estímulo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aunque el IRS ya envió dos cheques de estímulo económico, hay millones de personas elegibles que aún no lo han recibido. Si tú estás en este grupo debes saber que aún puedes pedir el dinero al presentar tus impuestos este año.

Para esto, debes fijarte bien en la línea 30 del formulario que tienes que llenar para declarar impuestos.

Esta línea está en la página 2 que es donde se solicita el ‘Crédito de reembolso de recuperación’, que es así como llaman al dinero de los cheques de estímulo que no se han entregado a sus destinatarios.

Toma en cuenta que, si recibiste el monto total de dinero del primer y segundo cheque de estímulo, entonces no tienes que llenar nada en la línea 30. Solo debes hacerlo si tienes que reclamar el apoyo que no te llegó, según se informó en The Washington Post.

Recuerda que no solo puedes reclamar el crédito si no recibiste un cheque de estímulo, ya que también debes hacerlo si no recibiste la cantidad total para ti o para tus hijos elegibles.

–También te puede interesar: Cómo una familia de cuatro podría recibir hasta $5,600 con el tercer cheque de estímulo