Belinda se niega a aceptar la muerte de su abuelita

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de que en días pasados se informara que la abuelita de Belinda se encontraba grave de salud y se pidieran oraciones para ella en redes sociales, hace unos minutos se dio a conocer que lamentablemente la señora no logró sobrevivir y eso tiene sumamente triste a la cantante.

A través de sus Instagram Stories, la intérprete de “En La Oscuridad” compartió una serie de imágenes en las que aparece junto a doña Juana Moreno, dejando en claro que ambas eran muy unidas, y escribió una serie de mensajes en los que afirmó que, desde que recibió la noticia, siente que está viviendo una pesadilla.

“¡Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo! ¡Abuelita, te amo! ¡Te amo con locura! Y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto, esta tristeza, este vacío. Siempre tan divertida, tan especial. Por favor, dime que no te fuiste. Quiero pensar que estoy soñando, que esto no es real, que esto no me está pasando”, señaló Belinda junto a las instantáneas.

Asimismo, la artista le pidió a sus clubes de fans que le enviaran fotografías o videos en los que estuviera acompañada de su abuelita, pues de esta manera podría verla diariamente, mantener vivo el gran legado de amor que le dejó y, sobre todo, recordar los buenos momentos que pasaron juntas.

Sigue leyendo: Rihanna cierra la división de lujo de su marca Fenty por la crisis económica