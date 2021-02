Dr. Fauci: a partir de abril todos podrán vacunarse en EE.UU.

El Dr. Anthony Fauci predijo hoy que el ritmo de vacunación contra el coronavirus se acelerará “a medida que lleguemos a marzo y abril” y que ya abril será “temporada abierta” para que toda la población sea inmunizada.

Fauci es considerado el médico de enfermedades infecciosas más importante del país y ha sido asesor de los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden durante la pandemia. Las declaraciones de esta mañana las hizo al programa “Today Show” de NBC.

Su anuncio de que la tasa de inmunización nacional se acelerará en los próximos meses lo basó en las próximas entregas de las dos vacunas ya aprobadas, la posible validación de una tercera y las medidas adoptadas por el gobierno para aumentar la capacidad de la nación para administrar dosis.

Advirtió que se necesitarán “varios meses más” para administrar inyecciones logísticamente a todos los estadounidenses adultos, pero predijo que la inmunidad colectiva podría lograrse a fines del verano.

Agregó que si bien la variante del Reino Unido se propaga más rápidamente, “las vacunas que tenemos parecen funcionar bien” contra ella.

Con respecto a las nuevas recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre protección doble, comentó que “el ajuste es mejor si se coloca una máscara quirúrgica y una máscara de tela”. Y añadió que “aún sería prudente usar una máscara” después de ser vacunado para proteger a los demás.

“By the time we get to April, that will be what I would call open season,” Dr. Anthony Fauci says about the timeline for vaccination availability for all groups to begin getting shots. pic.twitter.com/BMGD3YSVex

— TODAY (@TODAYshow) February 11, 2021