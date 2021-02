Minnesota Twins firman al pitcher dominicano Alex Colomé por un año y 6,25 millones

Los Minnesota Twins completaron este viernes la adquisición del cerrador dominicano Alex Colomé, al que contrataron por un año y 6,25 millones de dólares, de acuerdo a la información ofrecida por el equipo.

Colomé, de 32 años, podría asumir el papel de taponero de Minnesota, luego de que Taylor Rogers y el mexicano Sergio Romo se repartieran el trabajo durante el 2020. Rogers sigue con el equipo, que milita en la Liga Americana, pero Romo es agente libre y todavía no tiene definido su futuro.

The #MNTwins have signed right-handed pitcher Alex Colomé to a one-year contract through the 2021 season. pic.twitter.com/lRVaBW5FEZ

— Minnesota Twins (@Twins) February 12, 2021