VIDEO: El colombiano Luis Muriel anota golazo del triunfo para Atalanta y asegura estar listo para el Real Madrid

Un golazo del colombiano Luis Muriel en el 90 le dio un trascendental triunfo por 1-0 este domingo al Atalanta en el campo del Cagliari de los uruguayos Diego Godín y Nahitan Nández. El Atalanta, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, salió ganador de un partido de altísima intensidad, en el que el árbitro pitó en el último segundo, y luego negó tras revisión VAR, un penalti a favor del Cagliari.

LUIS MURIEL IN STOPPAGE TIME! 🔥

Europe’s most efficient super-sub summons the powers of Ronaldo Nazário de Lima and brings home all three points for Atalanta in their 0-1 win over Cagliari! 👀

pic.twitter.com/cor9qOSbab

— Parceros United (@ParcerosUnited) February 14, 2021