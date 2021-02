“Aféitate el pecho y soy tuya”: Miley Cyrus responde a peleador cubano de UFC que le pidió una cita

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El peleador de UFC, Julián Márquez recibió un sí de parte de la cantante Miley Cyrus para ser su “Valentín”, aunque le puso una peculiar condición.

La historia se remonta a días anteriores a la pelea entre el cubano y Maki Pitolo, ya que Julian Márquez le prometió a la cantante que saldría al octágono con “Heart of glass”, la nueva canción de la estadounidense, si ella subía el tema a la plataforma Spotify antes de la lucha del sábado y así fue.

Tag @MileyCyrus and let’s get her to drop “heart of glass” cover by Blondie.

If she does, This will be my @ufc walkout song November 14th #ufc #MileyCyrus #heartofglass pic.twitter.com/E1lNuE9XaQ — Julian marquez (@JMarquezMMA) September 29, 2020

JULIAN MARQUEZ KEPT HIS WORD AND WALKED OUT TO HIS FIGHT TO HEART OF GLASS @mileycyrus @mileyofficial

pic.twitter.com/IH0Z5UCd0w — Miley Cyrus Fans (@MileyCyrusFanYT) February 14, 2021

Julian Marquez walks out to Miley’s Heart Of Glass cover 🖤🖤 pic.twitter.com/Ml72vkY6tV — Miley Cyrus Edition (@MileyEdition) February 14, 2021

Al termino de la pelea, en la que Márquez salió vencedor, en entrevista para las cámaras lanzó la pregunta a Miley “¿Quieres ser mi Valentín?”, a lo que Cyrus respondió más tarde vía Twitter: “Aféitate el pecho y soy tuya. Feliz Día de San Valentín y felicidades, mi amor”.

Shave an MC into your chest hair and I am YOURS ❤️ Happy VDay and Congrats my love! — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) February 14, 2021

Hasta el momento no hay rastro de que se haya realizado la cita durante el 14 de febrero, pero Márquez parece muy feliz, ya que este lunes escribió que su vida cambió este fin de semana y que se siente realmente bendecido.