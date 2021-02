Halle Berry critica las pensiones de manutención abusivas, como la que ella pasa a Gabriel Aubry

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Halle Berry ha demostrado en varias ocasiones que no le tiembla el pulso a la hora de responder a los comentarios que reciben sus publicaciones de Instagram, como demostró recientemente al poner en su sitio a varios usuarios de la red social que pretendían burlarse de ella asegurando que ha sido incapaz de ‘retener’ a un hombre, en referencia a sus tres matrimonios fallidos.

Esta semana la oscarizada intérprete ha publicado un meme en su cuenta con el lema ‘Las mujeres no te deben nada’ y, aunque ella no hizo referencia a las pensiones de manutención directamente, no tardó en generarse un encendido debate en torno a ellas. En la actualidad Halle aún sigue pasando $16,000 dólares al mes al modelo Gabriel Aubry, padre de su hija de 12 años Nahla, y ahora ha querido entrar a opinar para hablar desde su experiencia al reconocer que debe reunir toda su fuerza de voluntad a diario para pagar ese dinero.

“Y por cierto, está mal y es una extorsión“, ha añadido. “Yo llevo una década así. Creo que si una mujer o un hombre tiene que pasar una pensión que supera de lejos lo necesario y razonable para ayudar a criar al hijo en común, entonces está mal. Comprendo que algunos padres (hombres o mujeres) puedan necesitar ayuda, pero también creo que en estos tiempos modernos tanto los hombres como las mujeres tienen la responsabilidad de ocuparse a nivel financiero de sus hijos y trabajar duro y esforzarse al máximo para poder hacerlo”.

El problema, en su opinión, es que el sistema legal permite que ciertas personas sin escrúpulos lo exploten al máximo y, pese a que no ha querido dar nombres, no cuesta demasiado intuir que está hablando de su ex.

“Se tolera que la gente use a sus hijos para que se les premie con dinero para llevar un estilo de vida que no solo no se han ganado, sino que además está muy por encima de lo que necesita cualquier niño y ahí es donde está el problema y donde yo considero que se produce un abuso”, ha aclarado.