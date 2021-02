VIDEO: Escalofriante final con choque múltiple y llamas en la primera carrera de NASCAR del año

La temporada de NASCAR abrió con una carrera que tuvo un espectacular cierre que decidió a un ganador improbable, según los expertos.

En la recta final el piloto Joey Logano era el puntero, con Brad Keselowski pisándole los talones y Michael McDowell en tercer sitio, pero éste último fue quien se llevó el primer lugar de la Daytona 500, luego de que su auto tocara la parte trasera del auto de Keselowski, que a su vez se llevó por delante a Logano, en un choque múltiple que provocó llamas y le dejó la vía libre para conseguir el triunfo.

Retweet to congratulate Michael McDowell on his #DAYTONA500 WIN after a huge crash coming to the finish!@Mc_Driver | @Team_FRM pic.twitter.com/lTsyYF7Gxq

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 15, 2021