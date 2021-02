Ex gimnasta holandesa revela que su página de OnlyFans salvó su carrera durante el confinamiento

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La ex gimnasta holandesa Verona van de Leur ha revelado que su página OnlyFans salvó su carrera durante el encierro.

Van de Leur es una ex deportista holandesa que consiguió cinco medallas en el Campeonato de Europa y una de plata en el Campeonato del Mundo.

Pero las lesiones y una pelea con sus padres, después de que su padre gastara miles de su propio dinero, la alejaron del deporte en 2008.

Van de Leur, de 35 años, le dijo a The Sun cómo terminó viviendo en su automóvil, en las calles e incluso pasó un tiempo tras las rejas después de intentar chantajear a una pareja por dinero.

Luego recurrió a la industria del porno, donde permaneció durante ocho años hasta 2019 y se inscribió en OnlyFans durante la pandemia de coronavirus.

“No sé cuánto durará el cierre. El gobierno no me compensa por nada, pero tengo que vivir de alguna manera. Los fanáticos me preguntan por qué decidí terminar [mi carrera en el porno] y después de tantos años no pueden dejarme ir.

“OnlyFans se ha convertido en una buena forma de ganar mucho dinero y prestar atención a los aficionados al mismo tiempo.

“Estoy orgullosa de mi trabajo y, si bien todavía puedo ganar dinero con él, ¿por qué no? Por supuesto, este no era mi plan cuando anuncié mi retiro en diciembre de 2019, pero desde entonces la vida de muchas personas ha cambiado.

“Bélgica y Holanda todavía están bloqueadas. Nos dijeron que hasta que todos reciban la vacuna, la vida no será normal. No puedo mirar hacia el futuro.

“Pero nunca me avergoncé de la pornografía. Me encantaba el trabajo. Hubo un momento en el que pude renunciar a todo por completo, así que, ¿por qué no usarlo?

“En mi cuenta, comencé a publicar contenido porno que se filmó durante los últimos ocho años, lo que significa que había actualizaciones todos los días, se han acumulado muchos videos”.

