Padre y su hijo de 6 años murieron al quemarse su hogar en Queens

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un padre de 65 años y su hijo de 6 murieron en un incendio en Queens (NYC) la madrugada de ayer.

El incendio estalló alrededor de la 1:10 a.m. en el primer piso de una casa de dos pisos en la calle 157 cerca de la avenida 46, en East Flushing, reportó FDNY.

Stephen Blumling (65) y su hijo Shawn (6) fueron descubiertos inconscientes dentro del dormitorio trasero. Ambos fueron declarados muertos en el lugar.

El hermano gemelo del niño logró escapar del incendio y fue trasladado al Centro Médico Jacobi, donde está siendo tratado por quemaduras de segundo grado en la cara y las manos. Su madre de 41 años se negó a recibir atención médica en el lugar por inhalación de humo, dijeron las fuentes.

Cuatro personas en el segundo piso lograron escapar ilesas y fueron ayudadas por la Cruz Roja. Dos bomberos fueron hospitalizados con heridas leves.

Sesenta miembros del FDNY y EMS respondieron al incendio, que estuvo controlado alrededor de las 2:20 a.m. La causa no se conoció de inmediato, acotó New York Post.