Critican a empleada de farmacia de Walmart por no venderle medicamento a anciano por querer pagarle con monedas

Gran polémica ha desatado en redes sociales, particularmente en Twitter, la actitud de una empleada de una farmacia de un Walmart ubicado en el estado en Nevada, luego de que apareciera en un video donde se le ve negándole la venta de un medicamento a un anciano, y todo parece indicar que por un motivo difícil de creer.

El usuario de TikTok @ thrist101 fue quien compartió el video en dicha red social, asegurando que hace un par de días se encontraba haciendo fila en la farmacia del Walmart que se encuentra en la localidad de Pahrump cuando se percató que un anciano identificado como Joseph Murdocks discutía con la cajera porque esta se negó a que pagara sus medicinas con monedas.

“Así que no puedo conseguir mi medicamento porque no acepta dinero estadounidense”, cuestiona Murdocks mientras cuenta las monedas en su mano y luego recoge algunas que se le caen al suelo.

“Esto es dinero estadounidense, lo entregan como cambio todos los días… No todo el mundo es rico y no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. Esto es dinero. Se toma en todos los bancos de Estados Unidos. Se recibe en todos los negocios de Estados Unidos excepto, aparentemente, Walmart”, agregó el hombre.

Walmart wouldn't take this man's change to pay for medication because of COVID pic.twitter.com/b5hzcM9aQs

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) February 10, 2021