Nueva alerta por nevada en Nueva York: de jueves a viernes

Una nueva alerta de tormenta de invierno en gran parte de la región de la ciudad de Nueva York ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El lapso cubre desde las 6 a.m. de mañana jueves hasta las 6 a.m. del viernes. Incluye toda NYC, todos los condados de Long Island, Westchester, Orange, Putnam, Rockland y Sullivan en Nueva York. Además los distritos Bergen, Essex, Hudon, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Monmouth, Morris Passaic, Somerset, Sussex, Union y Warren en Nueva Jersey, detalló Fox News.

La nueva tormenta de nieve podría arrojar entre 3 y 6 pulgadas en NYC, y de 6 a 12 en las áreas al norte y oeste de la ciudad. Incluso NYC podría tener más nieve si la tormenta se mueve más al sur.

“Así que tendremos que ver dónde se alinea esto”, alertó Paul Walker, meteorólogo de AccuWeather. “Esa es una posibilidad, esa es una de las preocupaciones de esta tormenta: no sabemos la trayectoria exacta y la fuerza de la misma, en este momento”.

Se espera que los copos comiencen a caer el jueves por la mañana, según “Al principio va a ser bastante pesado”, predijo. “Una vez que la nevada comience, se mezclará con aguanieve”.

Al comienzo de la tormenta el jueves, las temperaturas estarán alrededor de los 20 grados F (-6C). Más tarde en el día, las temperaturas subirán a alrededor de 30F (-1C), destacó New York Post.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS) NY.

A Winter Storm Watch is now in effect from Thursday morning through late Thursday night for the entire area.

Click the link for more details! https://t.co/3iQD1H0keP

#nycwx #nywx #liwx #njwx #ctwx pic.twitter.com/JrupasGEMb

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 16, 2021