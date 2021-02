Prince Royce confiesa que aunque tuvo COVID-19 se está quedando sin anticuerpos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Prince Royce confiesa que está preocupado de que le de COVID-19 de nuevo como en junio del año pasado en donde no la pasó tan bien durante el proceso.

El cantante participará este jueves 18 de febrero en ‘Premio Lo Nuestro’ en Univision, donde cantará un tema con Natti Natasha. Aunque está feliz de volver al escenario, está preocupado.

En entrevista con Oscar Petit para ‘El Gordo y la Flaca’, el ‘Príncipe de la Bachata’ le confesó que si bien ya tuvo coronavirus, como él mismo lo compartió en las redes, sus anticuerpos están bajando y es posible que ya no los tenga.

“Yo me hice la prueba cuando me dio el COVID y tenía. Me la hice de nuevo a los tres meses, y aunque tenía, eran pocos. Hace una semana me hice un examen más detallado, y aunque estoy esperando los resultados, me dijeron que me tengo que cuidar porque es posible que no tenga”, le confesó Royce a Petit.

Recordemos que como en septiembre, el cantante hizo una donación de su plasma aprovechando que aun tenía los anticuerpos elevados, ahora, según explicó, le tocará cuidarse más.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA: