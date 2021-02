8 baleados en estación de tren a plena luz en ola de violencia en Filadelfia

Ocho personas, incluyendo un anciano y una adolescente, fueron baleadas aparentemente al azar cerca de una estación de tren SEPTA en Filadelfia ayer por la tarde, dijo la policía local.

Un hombre no identificado está bajo custodia y se recuperaron dos armas en la escena. Se desconocen las rezones del tiroteo, que ocurrió alrededor de las 2:50 p.m. en Broad Street y Olney Avenue, cerca del Centro Médico Albert Einstein.

“El tiroteo masivo de hoy cerca del Centro de Transporte de Olney, a plena luz del día, es otro ejemplo trágico de la viciosa, indignante e inaceptable epidemia de violencia armada que amenaza la vida y la seguridad de nuestros ciudadanos de Filadelfia”, escribió el alcalde (D) Jim Kenney en un comunicado.

NBC News obtuvo un video de vigilancia que mostraba a personas huyendo en busca de seguridad después de los disparos.

Entre las víctimas, una adolescente de 17 años recibió un disparo en el brazo derecho y un hombre de 71 años fue baleado en el estómago y varias veces en ambas piernas. El anciano fue reportado en estado crítico, mientras que los otros heridos estaban estables.

“No vimos ningún tirador, sólo escuchamos todos los disparos y corrimos entre la multitud”, dijo la testigo Lisa Poe.

En lo que va de 2021, ha habido 251 víctimas de disparos en Filadelfia, 68.5% más que en el mismo período del año pasado.

“Estoy más que enfermo”, escribió el alcalde Kenney. “Me niego a aceptar esta situación de emergencia como algo normal. Debemos levantarnos juntos con una voz moral clara y unida contra el malvado acto de violencia”.

Today’s mass shooting in Olney is another tragic example of the vicious gun violence epidemic that threatens the safety of our residents.

My thoughts are with the victims, and I’m praying for their full recovery. https://t.co/lg4vHjeskH

— Jim #MaskUpPHL Kenney (@PhillyMayor) February 18, 2021