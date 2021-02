¿Cuánta nieve caerá hoy en Nueva York? Alerta por 24 horas y otra vez el lunes

Una nueva tormenta de invierno comenzó a caer temprano esta mañana en el área triestatal y se espera que dure unas 24 horas, entre nieve y aguanieve.

Se podría acumular hasta medio pie (6 pulgadas) de nieve e incluso más en algunas zonas, advirtió NBC News.

Ya se han reportado algunas carreteras y aceras resbaladizas, aunque se espera que la nieve sea más pesada y más constante en las próximas horas. Para el viernes temprano se espera que gran parte del área triestatal, incluida NYC, haya acumulado de 5 a 8 pulgadas.

La nieve debería disminuir al final del día jueves, cuando se espera que el aguanieve persista hasta el viernes, antes de que las precipitaciones terminen por completo mañana en la noche, previo al fin de semana soleado, pero frío.

El estacionamiento lateral alternativo y las comidas en las calles en NYC están suspendidas hasta el sábado como parte de la alerta de nieve del Departamento de Sanidad, aunque las comidas en las aceras pueden continuar.

Nueva Jersey restringió los viajes de tractor-remolque en las carreteras interestatales a partir de las 4 a.m. de hoy y alentó a todos a mantenerse fuera de las carreteras si es posible.

Es posible que la nieve regrese el lunes (35%), pero aún es muy temprano para confirmarlo. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS) NY.

Here is the latest update on the long duration snowfall event expected today into tomorrow. Widespread 3 to 5 inches is forecast by tonight, with an additional 1 to 3 inches possible tonight into tomorrow. #NYCwx #NYwx #CTwx #NJwx pic.twitter.com/WfpIeuxlMG

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 18, 2021