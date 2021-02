Mujer y niña de 8 años mueren por monóxido de carbono de auto que encendieron buscando calor contra tormenta en Texas

Una mujer y una niña de 8 años murieron envenenadas por monóxido de carbono proveniente del auto en el que intentaban calentarse en medio de la tormenta invernal que azota Texas.

El Departamento de Policía en Houston confirmó que tras realizar este martes un chequeo de seguridad en una vivienda en el suroeste de esa ciudad descubrieron cuatro víctimas del gas sin olor ni color proveniente de un vehículo encendido en el garaje.

Mid West officers and HFD were dispatched to 8300 La Roche on a welfare check. Upon making entry they found two adults and two children affected by carbon monoxide poisoning. The adult female and female child did not survive. The adult male and male child were transported. pic.twitter.com/Fya63DSzLQ

— Houston Police (@houstonpolice) February 16, 2021