Ted Cruz vacaciona en Cancún mientras sus representados en Texas enfrentan apagón por tormenta de nieve

Al senador republicano Ted Cruz (Texas) le pareció buena idea irse de vacaciones a Cancún, mientras sus representados enfrentan serios problemas por falta de energía eléctrica en medio de tormenta de nieve.

Las fotografías de Cruz en un aeropuerto comenzaron a circular en las redes sociales el miércoles por la noche.

Un reporte de Fox News confirmó, con base en una fuente republicana, que el senador había viajado al destino turístico mexicano.

“Las fotos hablan por sí solas”, dijo la fuente a la televisora.

It appears in the middle of the worst energy crisis in the history of Texas, @tedcruz is on his way to Cancun with his family. pic.twitter.com/aEdiqdn70j

— Sawyer Hackett (@SawyerHackett) February 18, 2021