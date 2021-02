Alertan a inmigrantes no caer en garras de estafadores con promesas falsas por proyecto migratorio de Biden

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Han pasado solo unas horas desde que fue develado el proyecto de ley de la Administración Biden, que pretende legalizar a unos 11 millones de indocumentados, y aunque la iniciativa ni siquiera ha empezado su trámite en el Congreso, un temor que siempre ronda en el ambiente es que la ansiedad y la emoción que la propuesta genera entre inmigrantes de Nueva York, sean caldo de cultivo para que los embaucadores se aprovechen y estafen a los más incautos.

Son innumerables las historias de estafadores que han jugado con las ilusiones de neoyorquinos ingenuos, a quienes les han desangrado sus bolsillos con falsas promesas de ayudarlos a legalizarse, por lo que líderes, activistas, abogados e inmigrantes que han sido presa de engaños con falsos trámites, piden estar alerta ante eventuales intentos de fraude.

Ese es el caso del colombiano Luis Hernández, quien lleva 12 años indocumentado en la Gran Manzana, y quien confiesa que al ver que el proyecto de ley de Biden, denominado ‘America’s Citizenship Act of 2021′ fue introducido el jueves, sintió alegría, pero al mismo tiempo recordó que “a la par de las buenas intenciones de unos, siempre hay otros vivos” que buscan sacar provecho del desespero y las ilusiones de otros.

“A mí, falsos abogados y notarios, y otros que dicen que son asistentes legales y al final no son nada, me han robado en este país desde que llegué, por lo menos 25,000 dólares, diciéndome que me iban a ayudar llenando papeles para legalizar mi estatus, cuando no se podía hacer nada. Por eso, ahora que está este proyecto, tenemos que estar con los ojos bien abiertos para evitar que esa gente aprovechada haga de las suyas”, comentó el padre de familia, advirtiendo que no quiere que a otros inmigrantes les pase lo mismo, por lo que lanza un consejo.

“No podemos dejarnos llevar por el afán de algo que oímos y que todavía es un simple proyecto, por lo que tenemos que mantenernos informados y pegados de organizaciones comunitarias que nos ayuden sin dar dinero”, dijo el inmigrante.

Entre tanto, José González, inmigrante de origen mexicano, quien vive en la avenida Roosevelt, en Queens, se declaró emocionado con la propuesta de Biden de legalizar a los indocumentados, pero pidió a la Ciudad que ofrezca un reporte constante del estatus de esa ley para que trabajadores como él, no terminen siendo víctima de estafadores.

“Yo el único programa que veo todos los días es la conferencia del Alcalde, no veo más, por eso sería bueno que ahí hablaran de ese tema para que nuestra gente sepa que está pasando y no nos roben. Y si pudieran traducir eso a español sería mejor pa’los que no les entra el inglés”, dijo el padre de familia.

Si ahorita te piden dinero…es un fraude

Al llamado de alerta también se sumó la asambleísta de Queens Catalina Cruz, quien manifestó que es importante entender que si en este momento hay personas pidiendo dinero con promesas de ofrecer ayuda basados en el proyecto de ley de Biden, evidentemente es un fraude.

“Apenas se introdujo la legislación. Ni siquiera han empezado a debatir ni ha pasado a un comité. Por eso le digo a nuestra gente que nadie debe estar pagando dinero a absolutamente nadie para aplicar por esa ley, porque todavía no es ley. No existe como tal y debemos tener cuidado de no caer en manos de estafadores”, dijo la líder política de Corona y Jackson Heights.

La asambleísta advirtió que si alguien escucha de algún tipo de intento de fraude, lo denuncie ante la Oficina de la Fiscalía General del Estado de Nueva York o ante el Departamento del consumidor de la Ciudad.

“Esperamos que esa ley finalmente sea aprobada y cuando eso ocurra, en ese momento debemos contactar abogados serios que ayuden a nuestra gente, pero por ahora nadie debe ponerse a perder su dinero y la Ciudad y el Estado deben asegurarse de que tengamos los fondos necesarios para que cuando la ley sea aprobada se pueda ayudar con más servicios legales”, dijo Cruz, pidiendo que se promueva una campaña para advertir a los neoyorquinos y prevenir sobre fraudes.

Harold Solís, abogado de la organización Make the Road NY, explicó que el plan de reforma migratoria de Biden, por ahora es solo una propuesta y aunque destacó que es una luz en el camino, pidió a inmigrantes indocumentados estar cautos.

“Todos debemos sentir que esto es un buen paso, especialmente después de lo último que vimos los últimos 4 años con Trump, pero tenemos que quedar súper claros de no caer en manos de gente que quiere hacerle daño a nuestra comunidad. Esta ley no ha pasado todavía por el Congreso, no han votado, apenas se introdujo en la Cámara y todavía le falta mucho a este proyecto para convertirse en ley”, dijo el defensor, mencionando que hay otras acciones que sí deben tomarse desde ya, antes de tramitar aplicaciones que aun no existen. “Lo que si hay que hacer es ponernos en contacto con los líderes políticos de la comunidad, dejándoles saber que necesitamos cambios ahora y unirnos a las organizaciones, pues tenemos que mantener la presión porque si no, terminaremos como antes, si nada”.

Solís agregó: “Si alguien les ofrece ayudarlos a tramitar papeles ahora, con la ley de Biden, está mintiendo. Hay que tener cuidado. Lo que pueden hacer si tienen preguntas y quieren consejos, es llamar a la Oficina de Nuevos Americanos, llamar al 311 a Action NYC y alejarse de los estafadores, porque van a terminar pagando por algo que no existe todavía”.

Manténgase bien informado

Yaritza Méndez, directora asociada de labores de organización comunitaria de Make the Road New York, destacó que una clave de aquí en adelante será mantenerse bien informado sobre el tema para evitar caer en manos de personas inescrupulosas.

“Actualmente no hay una aplicación, no hay lista de espera, y los requisitos aún no se han fijado. Es crucial, que nuestra comunidad se informe con la información más actualizada y si tiene alguna preguntas, deben acercarse a organizaciones comunitarias o puede llamar al 311 para programar una cita con ActionNYC”, dijo la activista. “La introducción del Acta de Ciudadanía 2021 es un gran paso que ayudará a brindar justicia a nuestras comunidades. Es importante recordar que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para que esta propuesta se convierta en ley. Primero, la propuesta tiene que pasar ambas cámaras en el Congreso y el Presidente Biden tendrá que firmar esta acta”.

Alejandra López, de la organización Legal Aid Society, se unió a la recomendación de informarse bien y recordó que hay ayuda gratuita disponible sobre asuntos de inmigración en la ciudad de Nueva York.

“Para obtener ayuda con un asunto de inmigración, ya sea para la defensa de deportación o para obtener ayuda con un beneficio de inmigración afirmativo (ciudadanía, tarjetas de residencia, peticiones familiares, etc.), con inquietudes sobre la carga pública, o para obtener ayuda con la planificación anticipada para padres ciudadanos, por favor llame a nuestra Línea de Ayuda de la Unidad de Ley de Inmigración: 844-955-3425. Hay intérpretes disponibles para todos los idiomas”, dijo López.

MOIA insta hacer denuncias

Asimismo, la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía (MOIA), advirtió que para evitar fraudes, es importante que los inmigrantes neoyorquinos sepan que aún no ha habido ningún cambio en la ley y que estén prestos a denunciar cualquier intento de fraude.

“Mientras celebramos la introducción de la Ley de Ciudadanía de EEUU, también instamos a los neoyorquinos a tener cuidado con las estafas. Todavía no ha habido ningún cambio en la ley, lo que significa que no hay una nueva visa o solicitud para completar”, dijo la comisionada Bitta Mostofi. “Para conectarse con ayuda legal de inmigración segura, gratuita y financiada por la Ciudad, los neoyorquinos pueden llamar a ActionNYC al 1-800-354-0365, de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. Para denunciar un fraude de inmigración, llame a la línea directa de la Oficina del Estado de Nueva York para Nuevos Americanos al 1-800-566-7636”.

Raluca Oncioiu, de la organización Caridades Católicas, mencionó que aunque la reforma migratoria integral es de vital importancia para el país, hay un largo camino antes de que el proyecto se convierta en ley, por lo que pidió andar con pies de plomo.

“Alentamos a todos los que tengan preguntas sobre el proyecto de ley o sobre cualquier otro cambio introducido por la Administración Biden a que llamen a la línea directa para Nuevos Americanos al 800-566-7636, de lunes a viernes, de 9 am a 8 pm. Es la única línea directa estatal financiada por el estado en la nación y un gran recurso para los inmigrantes que tienen preguntas sobre los cambios realizados por la Administración Biden”, dijo la abogada. “El personal de la línea directa también puede hacer referencias a proveedores de servicios legales gratuitos con quienes las personas que no son ciudadanos pueden consultar sobre sus opciones legales. Si tiene preguntas sobre sus opciones legales, hable con un proveedor de servicios legales gratuitos, no con un notario, ni un preparador de impuestos o un agente de viajes”.

¿Dónde llamar para aclarar dudas y pedir ayuda?

Línea de Ayuda de la Unidad de Ley de Inmigración de Legal Aid Society: (844)955-3425. Hay intérpretes disponibles para todos los idiomas. La línea de ayuda opera de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.

Puede llamar a Make the Road NY al 718 4187690 o conectarse a su página en Facebook, que ofrece talleres contantes virtuales.

Puede llamar a ActionNYC al 1 (800) 354-0365, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para reportar fraudes de inmigración, puede llamar a la Oficina estatal de Nuevos Americanos al 1 (800) 566-7636

También puede llamar a la Fiscalía del estado de Nueva York al (800) 771-7755

Consejos para evitar ser víctima de fraude sobre asuntos de inmigración