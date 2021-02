Video captó golpiza salvaje a ciclista con un bate a plena luz en avenida de Brooklyn

Un ciclista de 54 años fue hospitalizado en estado crítico tras ser golpeado repetidamente con un bate de béisbol en una transitada avenida de Brooklyn (NYC) la tarde del miércoles.

Ashanti Robinson, de 46 años, fue arrestado cerca de la escena y acusado de agresión, amenaza y posesión criminal de un arma, dijo la policía de Nueva York. Se desconocen las razones de la golpiza, aparentemente azarosa.

El violento ataque ocurrió ante la mirada de transeúntes en Flatbush Avenue cerca de Parkside Avenue en Prospect Lefferts Gardens, alrededor de las 5:30 p.m. del miércoles.

El hombre no identificado recibió varios golpes en la cabeza con el bate, dijeron las autoridades. El insólito episodio pareció terminar cuando un transeúnte se acercó, detalló Pix11.

La víctima fue llevada al Kings County Hospital en estado crítico pero estable, con cortes e hinchazón en la cabeza. Robinson tiene 14 arrestos anteriores que están sellados, acotó New York Post.

El video fue publicado en Twitter; se recomienda prudencia al verlo.

Brooklyn: Flatbush Avenue & Parkside Avenue, person #CaughtOnCamera beating up a biker with a bat until he falls to the ground unconscious. pic.twitter.com/3PXr06gCNc

— NYC Scoop (@NY_Scoop) February 18, 2021